Aydın’ın yarım asır önce en önemli hafif nakliye araçlarının başında gelen at arabacılığı artık cazibesini yitirdi. Şehrin tek at arabacısı olan 30 yaşındaki Engin Ekmekçi ise babasından devraldığı at arabacılığı mesleğini sürdüren tek isim. Atı ile hem evinin iaşesini karşılayıp hem de 5 çocuğunu baktığını belirten Ekmekçi, "Hafta içi taşıma işleri ve küçük tarlalarda ve seralarda çift sürerek hafta sonları ise fayton ile sünnet çocuğu ve gelin gezdirerek ekmeğimi kazanıyorum. İşler gayet yoğun" diyerek tüm gelirini atı sayesinde elde ettiğini söyledi.

Araç yoğunluğunun artması ile at arabacılığı meslek kolunun da artık yok olduğunu belirten Engin Ekmekçi, şu anda Aydın’da profesyonel olarak at arabacılığı yapanların bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar az olduğunu söyledi.

Çalıştıktan sonra haftanın her günü iş olduğunu ancak haftanın bir günü atıyla birlikte istirahat ettiğini belirten Engin Ekmekçi, "Eskiden bu iş önemli bir sektör idi. Her yerde nalbant, havut tamircisi vardı. Şimdi Aydın’a en yakın nalbant İncirliova ilçesinde var. Havut tamiri yaptırmak için de günler öncesinden randevu almak gerekiyor. Her şeye rağmen çocukluktan beri meslek edindiğim bu işi sürdürüyorum" dedi.

Çalıştıktan sonra iyi bir at ile geçinilebildiğini belirten Engin Ekmekçi, "Tek işim atım. Hafta içi hurdacılık ve taşımacılık işi ile uğraşıyorum. Zaman zaman da atımı sabana koşup sebze meyve araları sürüyorum. Allah bereket versin kazancı iyi. Bu işi yapan kişi de kalmayınca işsizlik sorunu yaşamıyoruz. İşimden başka hiçbir gelirim yok. Evimin iaşesini ve 5 çocuğumun giderlerini atım sayesinde karşılıyorum" dedi.