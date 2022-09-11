Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla Bulvarı Çine Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ş idaresindeki 09 DG 744 plakalı hafif ticari araç ile M.K idaresindeki 09 VA 283 minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada, 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.