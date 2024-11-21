Aydın’da meydan gelen minibüs yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın sabah erken saatlerde Aydın Denizli karayolu İmamköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametine ilerleyen 35 ALZ 168 plakalı minibüsün motor kısmından dumanların yükseldiğini gören araç sürücüsü, minibüsü kenara çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.