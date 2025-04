Aydın dağlarında bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan halk arasında kedirgen ve sarmaşık denen otlar işsizlerin umudu oluyor. Bu yıl kuraklık nedeniyle kıt olduğu için bağının fiyatı 100 TL’ye kadar yükselen sarmaşık otları garibanın cüzdanını zenginin ise sofralarını süslüyor. Aynı zamanda oldukça şifalı olduğu belirtilen otlar, en fazla Aydın, İzmir, Muğla ve Manisa illerinde rağbet görüyor.

Son yıllarda Kıyı Ege illerinde tüketimi oldukça artan ve tamamen doğal olduğu için çok sağlıklı bir gıda olarak tüketilen sarmaşıklar köylerde yaşayan garibanların yüzünü güldürüyor. Aydın’da her bahar sezonunda önemli bir sektör haline gelen sarmaşık otu her gün dağlardan binlerce bağ toplanıp şehirlerde tüketime sunuluyor.

Aydın ve çevresinde çocukluğundan bu yana sezonunda sarmaşıkları toplayıp, şehir merkezlerindeki manavlara satan Ramazan Çapar, bölgenin bu otu sayesinde binlerce kişinin ekmek yediğini belirtti. ‘Aydın’ın nimeti’ olarak isimlendirdiği bu otlar sayesinde yediden yetmişe ihtiyacı olan herkesin para kazandığını belirten Çapar, "Bu yıl kuraklık nedeniyle Ramazan Bayramı’na kadar sarmaşık kıt idi. Bu nedenle bağının fiyatı tüketiciye 100 TL’ye kadar ulaştı. Çok şükür 5 gündür Ege Bölgesi yağışlı. Önümüzdeki günlerde sarmaşıkların bolca çıkacağını umuyoruz. Bollaşınca fiyatı düşer ama daha çok toplanabildiği için herkesin kazancı da artar" diye konuştu.

"Her gün toplanıyor her gün satılıyor"

Aydın’ın Germencik ilçesi ile Nazilli İlçesi dahil bu arada kalan havzada dağlarda her bahar mevsimi kendiliğinden yetişen bu otların mevsimin durumuna göre 2 -3 aylık bir ömdür olduğunu belirten Ramazan Çapar, "Germencik’in Efeler, Köşk, Sultanhisar, Koçarlı, Nazilli’nin köylerinde sağlığı ve vakti müsait olan pek çok kişi sezonunda her gün sarmaşık toplar. Bağ yapılarak satışa sunulan bu otlar her gün toptancılar tarafından köylerden toplanıp şehir merkezlerinde satışa sunuluyor. Toplarken verilen emek dışında hiçbir maliyeti olmayan sarmaşık toplayana para, yiyene şifa kazandırır" diye konuştu.