Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kirazlı Mahallesi’nde düzenlenen ‘Kiraz Şenliği’ coşkuyla kutlandı. Gün boyu süren şenlikte kurulan stantları ziyaret eden Başkan Ömer Günel, "Kentimizin bereketini, üreticimizin emeğini ve yerel üretimin gücünü herkesle paylaştık" dedi.

Kirazlı Mahallesi’nde Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle düzenlenen ’Kiraz Şenliğine’ ilgi yoğun oldu. Şenliğe Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kirazlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sayar ile Kuşadası ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Şenlik kapsamında CHP ve diğer siyasi partilerden gelen kutlama mesajları okunduktan sonra Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi bir gösteri sundu. Şenliğin ilerleyen saatlerinde Kiraz Güzellik yarışması düzenlendi. Güzellik yarışmasında jüri üyeleri tarafından dereceye girenlere ödüller verildi.

2 dakikada 58 kiraz yedi

Şenlikte, Kirazlı halkının yetiştirdiği kiraz ve diğer ekolojik tarım ürünleri, açılan stantlarda etkinliğe gelenlerin beğenisine sunulurken düzenlenen kiraz yeme yarışmasında Sökeli Hasan Can Avcı, 2 dakikada 58 kiraz yiyerek şampiyon oldu.

En iyi kiraz seçimi yapıldı

Şenlikte ayrıca, Kirazlı köyü üreticileri tarafından yetiştirilen çeşitli türdeki kirazların seçimi yapıldı. Jüri tarafından yapılan seçimde dereceye giren kiraz üreticilerine ödül olarak organik gübre ve sırt tulumbası hediye edildi.

"Dopdolu bir gün yaşadık"

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen kiraz şenliğinde konuşan Başkan Ömer Günel, "Kuşadası’nın bereketini, üreticimizin emeğini ve yerel üretimin gücünü Kiraz Şenliği’nde hep birlikte kutladık. Kaymakamımız İbrahim Keklik ve Milletvekilimiz Evrim Karakoz ile birlikte katıldığımız bu anlamlı şenlik; tarım ürünlerinden el emeği stantlara, yöresel tatlardan kültürel etkinliklere kadar dopdolu bir gün yaşatıyor. Emeği geçen üreticilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kiraz şenliği Tahsin Duru, Gülseren Aydın Kula ve Selin Hatipoğlu konserleriyle sona erdi.