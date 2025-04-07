Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği 10-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Fuar Aydın’da gerçekleştirilecek.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Devlet Teşvikleri Tanıtım günleri kapsamında gençler için imkân tanınan; destek, hibe, burs, fon, kredi gibi teşvik unsurlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personeli ile yüz yüze iletişim kurması için organize edilmektedir. Ayrıca gençlerin başarılı projelerinin de tanıtıldığı bu fuarda, gençlerimiz geleceklerini kurgularken, kariyerlerini planlarken devletimizin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bilgilendirilmiş olacaktır" denildi.