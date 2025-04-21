Ege Bölgesi’nde en fazla nüfusa sahip üçüncü il olan Aydın’da 250 bin 697 çocuk var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı İstatistiklerle çocuk verilerini yayımladı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus Aydın nüfusunun yüzde 21,5’ini oluşturdu. Toplam nüfusu 1 milyon 165 bin 943 Aydın’da çocuk nüfusu ise 250 bin 697 oldu. Çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde ise 57 bin 228’ini 0-4 yaş, 73 bin 901’ini 5-9 yaş, 74 bin 321’ini 10-14 yaş ve 45 bin 247’sini ise 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusunun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 43,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı yüzde 39,8 ile Şırnak ve yüzde 37,4 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla yüzde 16,4 ile Tunceli, yüzde 17,3 ile Edirne ve yüzde 18 ile Kırklareli oldu. Yüzde 21,5 değeri ile Aydın, çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 55. il oldu.