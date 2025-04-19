Aydın’ın Buharkent ve Köşk ilçelerinde jandarma ekiplerince 139 öğrenciye trafik eğitimi verildi, okul servisi kuralları anlatıldı.

Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitimlerine ivme kazandırdı. Bu çerçevede Buharkent Savcılı Ortaokulu’nda ve Köşk Polis Abla İlkokulu’nda eğitim gören 139 öğrenci ve 9 öğretmene Trafik Jandarması tarafından ’önce yaya, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında eğitim verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu eğitimlerde toplam 139 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak öğrenciler hem eğlendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik eğitimlerinin il genelindeki okullarda aralıksız süreceği öğrenildi.