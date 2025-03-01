Aydın’ın Nazilli ilçesinde vatandaşlar ilk iftarlarını Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Parkı’nda kurduğu iftar sofrasında açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de düzenlediği iftar programıyla vatandaşları bir araya getirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, belediye meclis üyeleri, Büyükşehir belediyesi yetkilileri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katılım sağladı.

"Halkımızla birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İftar programında vatandaşların Ramazan ayını da kutlayan Başkan Tetik, hemşehrilerine yemek dağıtmayı da ihmal etmedi. Sofraları tek tek dolaşan Başkan Tetik; "Tekrardan bir Ramazan ayını yaşıyoruz. Geçen yıl yine beraberdik ve bugün de beraberiz. Öncelikle herkesin Ramazan ayını kutluyor tuttuğunuz oruçların kabulünü diliyorum. Birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği iftar yemeği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyor, sizlere selamını iletiyorum. Halkımızla birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah kabul etsin" dedi.

Mahalle sakinleri iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, dayanışma içinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getirmeye devam edecek.