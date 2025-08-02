Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı ve KESOB Başkanvekili Altan Aydemir, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Beyazsaray Restaurant’ta gerçekleşen aşure ikramına, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır katıldı. Protokol, emekle hazırlanan aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Aşureyi alan vatandaşlar da Aydemir’e teşekkür etti.