Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Banvit Bandırma Kuluçka Tesisi’ndeki kümes lojmanlarında, bir kişi başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, Bandırma-Bursa karayolu üzerindeki Banvit Bandırma Kuluçka Tesisi’nde meydana geldi. Avrupa’ya beyaz et ihracatı yapan ve Türkiye’nin birçok marketine de tavuk tedarik eden Banvit’in Bandırma Kuluçka Tesisi’nin kümes lojmanlarında kalan 33 yaşındaki evli Aziz Gürsan’a ulaşamayan mesai arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Gürsan’ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürsan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri ilk incelemeleri tamamlarken, Gürsan’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.