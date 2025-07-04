Avrupa’yı etkisi altına alan Afrika kaynaklı yüksek basınç sistemi, bazı ülkelerde hava sıcaklığının 46 dereceye kadar yükselmesine neden oldu.

Avrupa, sağlık uyarıları, okulların kapatılması ve açık havada çalışma yasakları uygulanmasına neden olan bir sıcak hava dalgası ve birçok ülkede etkili olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Afrika kaynaklı yüksek basınç sistemi, Avrupa’yı etkisi altına alarak bazı ülkelerde hava sıcaklığının 46 dereceye kadar yükselmesine neden oldu. Mevsim normallerinin fazlasıyla üstünde seyreden hava sıcaklıkları, birçok ülkede olağanüstü önlemler alınmasına neden oldu. Sıcak hava, kıta genelinde çok sayıda orman yangınına yol açtı.

Almanya’nın doğusunda çok sayıda yangın

Almanya’nın doğusunda aşırı sıcak, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle çıkan çok sayıda orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Ülkenin doğusundaki orman yangınlarıyla mücadelede binden fazla itfaiye erinin görev aldığı bildiriliyor. Almanya basınında yer alan haberlere göre yangınlardan en kritik olanı, Saksonya ile Brandenburg sınırındaki Gohrischheide bölgesinde devam ediyor. Dün akşam saatlerinde açıklama yapan sahadaki yetkililerin ifadesine göre yangında bin hektarlık alan etkilendi. Ülkedeki yangınlarda en az 2 itfaiyecinin ağır yaralandığı ve 100’den fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Aşırı sıcakların etkisi altındaki Avusturya’da da sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini artırdığı ve Yukarı Avusturya’da (Oberösterreich) orman yangınları yaşandığı bildirildi.

Girit’teki yangın kontrol altına alındı

Yunanistan’ın Girit Adası’nda salı günü çıkan ve binlerce turistin tahliye edilmesine neden olan yangınların ise kontrol altına alındığı duyuruldu. Yangın nedeniyle ada sakinleri ve turistlerden oluşan yaklaşık bin kişi geçici barınaklara yerleştirilirken, yaklaşık 5 bin tatilcinin adadan ayrıldığının tahmin edildiği açıklandı. Adada bulunan işletmeler, yangın nedeniyle önümüzdeki döneme yönelik rezervasyon iptalleri nedeniyle de endişe yaşadıklarını aktardı.

Perşembe günü öğleden sonra Atina’nın doğusundaki bir kıyı kasabası olan Rafina’da çıkan büyük bir yangın da söndürüldü. Yangın, tahliyelere, yol kapanmalarına ve başkent Atina’daki uluslararası havalimanında sefer aksamalarına neden oldu.

İspanya’da yangınlarla mücadele sürüyor

Aşırı sıcaklara bağlı 4 ölümün kayıtlara geçtiği İspanya’da ise yetkililer, çok sayıda orman yangını ile mücadeleye devam ediyor. Bunlar arasında Katalonya’da yaklaşık 13 kilometre yüksekliğinde dev bir duman sütunu oluşturan devasa yangın da yer alıyor. Ülkenin birçok kesiminde sıcaklıklar düşmeye başlasa da Sevilla gibi bazı noktalarda 42 dereceye varan sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor.

Eyfel Kulesi günlerce kapalı kaldı

Bin 900 kadar okulun sıcaklar nedeniyle kapatıldığı Fransa’da yetkililer, aşırı sıcakların demir yapıyı genleştirmesi nedeniyle Eyfel Kulesi’nin zirvesini üç gün ziyaretçilere kapatmak zorunda kaldı. Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı ülkede Eyfel Kulesi perşembe günü yeniden ziyarete açılırken, ülkenin güney bölgelerinde 36 derecenin üzerindeki sıcaklıklar tehdit oluşturmaya devam ediyor.

İtalya’da kriz durumu devam ediyor

Hafta başında yaşanan ölümler sonrasında Roma ve Milano dahil 18 şehirde kırmızı alarm ilan edilen İtalya’da kriz hali devam ediyor. Birçok kentte öğle saatlerinde açık havada çalışmanın yasaklandığı ülkede, vatandaşlara aşırı sıcaklara karşı sağlık uyarıları yapılıyor.

AB, Sivil Koruma Mekanizması’nı devreye soktu

Avrupa Birliği (AB), kıtayı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve birçok ülkede etkili olan orman yangınları nedeniyle Sivil Koruma Mekanizması’nı devreye soktu. Bu çerçevede 14 Avrupa ülkesinden 650 itfaiyeci, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya’da yüksek riskli kilit noktalarda konuşlandırıldı. Bu çerçevede Bulgar itfaiyecilerin bu hafta Halkidiki’deki yangında Yunan meslektaşlarına yardım ettiği, Güney Fransa’da konuşlanan Rumen itfaiyecilerin de Pepignan yakınlarındaki yangında Fransız ekiplerine destek verdiği duyuruldu. Mekanizma çerçevesinde ayrıca ihtiyaç halinde yangınlara müdahale etmek üzere 10 AB üyesi ülkede 22 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter konuşlandırıldığı duyuruldu.