Açıldığı günden bu yana başarılı hizmetleriyle ön plana çıkan Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi, hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Artık online randevu sistemiyle de hasta kabul eden merkezde gözden kulak, burun, boğaza, cildiyeden dahiliyeye kadar birçok bölüm hizmet veriyor.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı tıp merkezi, kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalarıyla vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor. Merkez, büyük bir özveriyle 3 yetişkin psikolog, 1 pedagog, 2 diyetisyen, 2 göğüs hastalıkları uzmanı, genel cerrahi uzmanı, 3 dahiliye uzmanı, 2 aile hekimi, KBB uzmanı, radyoloji uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı, göz doktoru, diş doktoru, kadın doğum uzmanı, biyokimya uzmanı ve acil servis doktoruyla hizmet veriyor.

"Hastanelerden daha fazla buraya geliyoruz"

Pansuman, tansiyon, EKG, solunum fonksiyon testi, enjeksiyon, acile başvuran hastalara ilaç yazımı, muayene uygunluğuna göre serum ve ultrasyon çekimi (tüm batın, USG, Üriner USG, meme USG, mamografi vb.) gibi hizmetleri de veren Küçükyalı Tıp Merkezi’nin dahiliye bölümünden hizmet alan Şakir Zengin, "Türkiye’de hastaneler çok yoğun oluyor. Burada hizmetler daha kısa sürede veriliyor. Onun için de hastanelerden daha fazla burayı tercih ediyoruz ve belediyenin de bu hizmetinden de çok memnunuz." derken, cildiye bölümünden kızı için hizmet alan Hüsne Bekşen ise, "Bugün dermatolojiye geldik. Kızımın yüzünde sivilceler vardı. Onun kontrolü için geldik, sonucundan da çok memnun kaldık. Sağ olsun doktor hanım da gerekli tedaviyi uyguladı." açıklamasında bulundu.

‘Diyabet, hipertansiyon, enfeksiyon’

Alanıyla ilgili bilgi veren Dahiliye Uzmanı Dr. Selçuk Gündoğar, "İç hastalıkları erişkinlerde çeşitli sağlık sorunlarının tanı, tedavi ve takibini yapan geniş kapsamlı bir tıp dalıdır. Özellikle takibini yaptığımız hastalık grupları diyabet, tiroid hastalıkları, lipid metabolizma hastalıkları, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, solumun sistemi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarıdır. Kliniğimize başvuran hastalarda anamnez, fizik muayene, kan-idrar tahlili, gerektiğinde görüntüleme yöntemleri ve diğer branşlarla konsültasyon yapmaktayız. Buradaki temel amacımız hastalıkların erken teşhisi, kronik hastalıkların takibi, koruyucu sağlık hizmetleri ve hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmaktır." dedi.

Wood ışığı tedavisine yoğun ilgi

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Hayriye Türkmen Nural da "Cildiye polikliniğinde, cilt hastalıklarıyla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisini planlamaktayız. Polikliniğimize her türlü sivilce yani akne hastalıkları, sedef hastalıkları, saç hastalıkları, tırnak hastalıkları, böcek ısırıkları, egzama, deri kuruluğu gibi şikayetlerle başvuran hastalarımız oluyor. Bunlarla ilgili gerekirse laboratuvar testlerimizi yapıyoruz, ona göre planlamalar yapmaktayız. Polikliniğimizde kriyoterapi yapmaktayız. Siğil ve nasırların tedavisinde kullanıyoruz. Yaşlanmaya bağlı aktinik keratozların tedavisinde kriyoterapi dediğimiz buz tedavisini uygulamaktayız. Onun dışında wood ışığımızla melazma dediğimiz lekelerin tedavisinde, mantarların ayrımında wood ışığımızdan faydalanmaktayız." diye konuştu.

Yaz dönemi için uyarı

Yaz döneminde yaşanabilecek muhtemel cilt sorunlarıyla ilgili de konuşan Nural, "Yaz döneminde güneş koruyucu kremler öneriyoruz. Cildin özelliğine göre tabi öneriyoruz. Hem lekeli ciltler için ayrı, akneli ciltler için ayrı. Aktinik keratozu olan hastalarımız için ayrı özellikli güneş koruyucular öneriyoruz. Güneşe çıkmadan yarım saat önce uygulamalarını öneriyoruz ve saat 11.00 ve 15.00 arası, güneş ışığının dik geldiği saatlerde de çok güneşte kalmalarını önermiyoruz." uyarısında bulundu.

Küçükyalı’da yer alan Maltepe Tıp Merkezi’nden hizmet almak isteyen hastalar, telefon numarası ya da internet üzerinden randevu alabilecek.