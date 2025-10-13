Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) tarafından 2 Kasım’da Köln’de düzenlenecek toplantıda; Kayserili yatırımcılar Türkiye’den gelen parlamento ve uzman heyetinin açıklamalarını dinleyip yatırım fırsatlarına ilişkin sorularını yöneltecek.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 13.de Köln Maritim Otel’de ’Kayseri’ye Yatırım Fırsatları ve Devlet Destekleri’ başlıklı önemli bir ekonomi zirvesi düzenliyor. Toplantıya Türkiye’den Kayseri KOSGEB Bölge Müdürlüğü uzmanı İhsan Yapar ile AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Murat Cahid Cıngı katılacak. Yapar; devletin yurt dışı yatırımcılara sunduğu en son çıkan, teşvik, hibe ve destek programlarını anlatacak; ardından iş insanlarının sorularını yanıtlayacak. Milletvekili Cıngı ise Kayseri’deki turizm ve yatırım alanları hakkında bilgi verecek, yatırımların devlet düzeyinde yardımcı be takipçisi olacağını ifade edecek.

Avrupa Kayserililer Birliği Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar; "Birliğimiz kurulduğu günden bu yana birçok sosyal projeye imza attı. Şimdi Kayseri’ye yatırım zamanı, doğduğumuz topraklarla helalleşme vakti. İlkini düzenleyeceğimiz bu toplantıda Kayseri’ye yatırım yapmak üzere Avrupa’daki Kayserili iş insanlarımızın sorularını Kayseri’den gelen yatırım uzmanları ve KOSGEB uzmanı yanıtlayacak. Aynı şekilde milletvekili, Murat Cahid Cıngı da bazı spesifik yatırımlar konusunda başta turizm olmak üzere bilgi verecek, bu toplantıları düzenli periyotlarla değişik başlıklar altında sık sık yapacağız" dedi.