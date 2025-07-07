Avcılık ve Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu’nun Genel Kurulu’nda tüm delegelerin oy birliğiyle Selim Şahin başkan seçildi. Şahin, doğa ve avcılık kültürüne sahip çıkan birleştirici bir anlayışla hareket edeceklerini vurguladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Avcılık ve Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu’nun Genel Kurulu’nda, Türkiye genelindeki federasyon delegeleri oy birliğiyle birleşti.

Genel Kurul, avcı camiasının tek çatı altında kenetlendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Konfederasyon Başkanlığı’na seçilen Selim Şahin, yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, “Tüm delegelerimize ve camiamıza gösterdikleri güven için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu destek, sorumluluğumuzu daha da büyütmüştür" dedi. Şahin, yeni dönemde doğaya, yaban hayatına ve avcılık kültürüne sahip çıkan, çözüm odaklı ve birleştirici bir yaklaşımla hareket edeceklerini belirtti.

Bu kutsal görevde emeği geçen herkese şükranlarını sunan Şahin, Birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceklerini söyledi. Şahin, camianın ortak hedeflere odaklanacağını ifade ederek, konfederasyon seçimlerinin Türk avcılığı için yeni bir başlangıç olduğu vurguladı. Şahin, avcı camiasının tek ses olarak sorunların çözümüne katkı sağlayacağını kaydetti.