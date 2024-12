Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Kola, Çin’de katıldığı bir programda Türkiye’nin baharatlarını katılımcılara anlattı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Kola, onur konuğu olarak katıldığı programda, Türkiye’nin baharatlarını anlattı. Prof. Dr. Osman Kola, Çin’de gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik etkinliklere katıldı. Kola, China State Investment, SDIC High-Tech Investment Co., Ltd. ile Nanjing Normal Üniversitesi arasında "Sentetik Biyoloji Ortak Laboratuvarı" kurulmasına yönelik imza töreni ve yeni bir teknoparkın açılışında yer aldı. Ayrıca, dünya çapında tanınan Cornell Üniversitesi Gıda Bilimi Bölümü’nden Prof. Dr. Rui Hai Liu ile birlikte Nanjing Normal Üniversitesi School of Food and Pharmaceutical Engineering bölümünde ders veren Prof. Dr. Kola, akademik birikimini uluslararası öğrenci ve akademisyenlerle paylaştı.

Prof. Dr. Kola, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği “Spices of Turkey” (Türkiye’nin Baharatları) başlıklı sunumuyla Türkiye’nin zengin baharat kültürünü ve bu alandaki potansiyelini uluslararası katılımcılar ve öğrenciler ile paylaştı.