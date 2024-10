Avrupa Havacılığının daha emniyetli yönetimi için dijital iletişim sistemlerini geliştirmeye yönelik önemli bir proje olan ATMACA projesi, 23-24 Eylül 2024 tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başladı.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Fulya Aybek Çetek’in koordinatörlüğünü yürüttüğü ATMACA projesinin açılış toplantısı ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan’ın açılış konuşması ile ESTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, proje koordinatörü moderatörlüğünde düzenlendi. Başlangıç toplantısında proje ortaklarının kurum tanıtımları ve proje boyunca yürütülecek iş paketlerinin ayrıntılı planlaması, projeye ait idari süreçler ve teknik görüşmeler yapılırken, SESAR program yöneticilerinin bilgilendirmeleri yapıldı.

Proje ortakları; Eskişehir Teknik Üniversitesi (Koordinatör), cole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), Deep Blue (DBL), De Montfort Üniversitesi (DMU), Servicios Aeronuticos Control Navegacin (SAERCO), Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ve Türk Hava Yolları (THY) olan ATMACA Projesi, Avrupa havacılık araştırmaları faaliyetlerine bilgi transfer ağı oluşturmayı hedefleyen bir SESAR (Avrupa Tek Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları) projesidir. Avrupa Birliğinin Horizon Europe araştırma ve inovasyon programı çerçevesindeki SESAR Ortak Girişiminden fon aldı. Bu proje çerçevesinde, alt çağrılar açılmakta ve havacılık araştırmalarında sanayi ve üniversitelerin bir araya geldiği yenilikçi proje önerileri destekleniyor. University of Westminster, EUROCONTROL, European Aviation Safety Agency, Frequentis, Innaxis, Technical University Delft, University of Belgrade, University of Trieste’den oluşan konsorsiyumun yürüttüğü ENGAGE 2 projesi, endüstri ve akademi arasındaki boşluğu doldurmayı, ihtiyaç duyulan beceriler de dâhil olmak üzere Hava Trafik Yönetiminin geleceğini araştırmayı ve dijital çağın zorluklarıyla yüzleşmede yeni nesil havacılık profesyonellerine ilham vermeyi ve onları desteklemeyi amaçlıyor. Araştırma ve operasyonel uygulama arasında güçlü ittifaklar kurarak, diğer disiplinlerden yararlanarak ve Hava Trafik Yönetimi alanında yenilikçi, geleceğe yönelik ve geleneksel olmayan araştırmaları teşvik ederek bilginin çapraz birleşimini teşvik etme hedefinde olan HYPERSTREAM Projesi ile ESTÜ, Türkiye’nin ilk ENGAGE 2 projesi desteğini aldı.

ATMACA projesi ile daha verimli, emniyetli ve sürdürülebilir bir dijital ATM iletişim sistemi yolunda çalışmalar başlatırken, bahse konu toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yunus Özdemir ile Prof. Dr. Onur Kaya’nın yanı sıra tüm proje partnerleri ve SESAR program yöneticileri katıldı.