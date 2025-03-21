Bilecik’te gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Özel Sporcular Yıldızlar-Gençler Atletizm İl Seçmesi başarıyla tamamlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Stadı’ndan düzenlenen ödül törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu katıldı. Demir ve Türkoğlu, yarışmalarda başarılı olan sporculara madalyalarını takdim etti. İl Müdürü Ramazan Demir, törende yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan tüm sporculara, öğretmenlere ve okullara teşekkür ederek, "Bu anlamlı organizasyonda yer alan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporun her dalında hep birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Etkinlikte, sporcuların heyecan ve mutluluğu dikkat çekti. Öğretmenler ve veliler, öğrencilere destek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.