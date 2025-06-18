Eskişehir’de kadının evrensel gücünü ve yenilikçi potansiyelini odağına alan ’Ateş Kadınlar’ adlı heykel ve fotoğraf sergisi Kent Müzeleri Kompleksi’nde açıldı.

Sanatçılar Esen Leyla Esendal ve İrfan Ongar’ın ortak çalışması olan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşen açılışta sergilenen eserler sanatseverlerden tam not aldı.

Açılışta konuşma yapan Esen Leyla Esendal ve İrfan Ongar, sergideki temayı, "Kadının içindeki potansiyel, sadece biyolojik bir gerçeklik değil, evrensel bilgelik ve yenilikçiliğin bir yansımasıdır" sözleriyle özetliyor. Bu güçlü ifade, serginin temelini oluşturuyor. ’Ateş’ ve ’Kadın’ figürlerinin buluştuğu bu çalışma, kadın kimliğini yalnızca cinsiyet temelinde değil; felsefi, siyasal, ekonomik ve hayati boyutlarıyla ele alıyor. Esendal’ın heykelleri, ’Kadın, Yaşam, Özgürlük’ sloganından esinle; kadının yaşamın temeli olduğunu, yenilikçi gücünün evrenselliğini ve toplumsal katkılarını vurguluyor. Her bir heykel, kadının özgürlük mücadelesine ve çok yönlü varoluşuna güçlü birer sanat diliyle tanıklık ediyor. Ongar’ın fotoğrafları ise yalım gibi kıvrak, güçlü ve derinlikli bir anlatımla izleyiciye ulaşıyor. Teknik başarının ötesine geçen bu kareler; düş, düşünce ve duygunun birleştiği estetik dikkat çekiyor.

Ongar’ın fotoğrafları ise yalım gibi kıvrak, güçlü ve derinlikli bir anlatımla izleyiciye ulaşıyor. Teknik başarının ötesine geçen bu kareler; düş, düşünce ve duygunun birleştiği estetik dikkat çekiyor. Ongar’ın fotoğrafları ile Esendal’ın heykelleri arasındaki sanatsal etkileşim, izleyiciye farklı bir perspektif sunuyor ve duygusal bir bağ kuruyor. Sergi, hem bireysel hem de toplumsal düzlemde kadının taşıdığı potansiyele dikkat çekerken; sanatı, toplumsal bilinç ve dönüşüm için bir araç olarak sunuyor.

Sınırlı bir süre için ziyaretçilere açık olacağı belirtilen ’Ateş Kadınlar’ sergisinin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Öğretim ve Eğitim Başkanı Prof. Dr. Yaşar Hoşcan ve yönetim kurulu üyeleri, seramik sanatçıları Sibel ve Cemalettin Sevim, Prof. Dr. Kemal Yakut, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Hale Kargın, Skl Eskişehir Yönetim Kurulu’ndan Uğur Boran, Hakkı Gök, Umut Efe ile Eski Şehrin Masalcıları gibi birçok sanatsever ve kanaat önderi katıldı.