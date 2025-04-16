Atatürk Üniversitesi, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek otizm konusunda önemli bir farkındalık konferansına ev sahipliği yaptı.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkıoğlu Salonunda gerçekleştirilen "Otizm Konferansı" bilimsel içerikleri ve duygusal etkisiyle katılımcıların beğenisini kazandı.

Etkinliğe katılarak bir konuşma gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, otizmin yalnızca bireylerin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Otizmli bireylerin toplumsal yaşamda hak ettikleri yere ulaşabilmeleri için bizlere büyük görevler düşüyor. Üniversiteler sadece akademik başarılarla değil, toplumsal duyarlılıkla da öncü olmalıdır. Bugün burada bir araya gelmemiz, bu sorumluluğun bilincinde olduğumuzun en önemli göstergesidir."

Konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Kızıltunç üstlenirken, konferans sekreterliği görevlerini ise Doç. Dr. Hilal Özbek ve Doç. Dr. Mehmet Cemal Adıgüzel yürüttü. Alanında uzman konuşmacılar Doç. Dr. Abdullah Bozkurt ve Dr. Mehmet Ali Donbaloğlu ise otizm spektrum bozukluğunun tanı süreci, erken müdahalenin önemi, eğitim yaklaşımları ve ailelerin karşılaştığı zorluklar gibi birçok başlıkta bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAENMER) ile Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğiyle düzenlenen konferans, öğrenci ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Otizmin yalnızca bir fark değil, aynı zamanda bir zenginlik olduğunun altının çizildiği konferans, farkındalık oluşturma misyonunu başarıyla yerine getirerek katılımcılardan tam not aldı.