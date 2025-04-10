Kuruluşundan bugüne yaptığı organ nakilleriyle adından söz ettiren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, önemli bir başarıya imza attı. Merkez, gerçekleştirdiği 1000. organ nakliyle hem bölge hem de Türkiye sağlık sistemi adına gurur verici bir kilometre taşını geride bıraktı.

Başta karaciğer ve böbrek nakilleri olmak üzere birçok başarılı operasyona imza atan merkez, alanında uzman ekip, modern tıbbi altyapı ve sürekli gelişen teknik donanımıyla faaliyetlerini sürdürürken, sadece Doğu Anadolu Bölgesine değil, Türkiye’nin dört bir yanından ve çevre ülkelerden gelen hastalara hizmet veriyor.

Bugüne kadar yüzlerce hastaya umut olan merkezin bu önemli başarısını kutlamak için Organ Nakli Merkezini ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gerçekleştirilen karaciğer nakliyle 1000 rakamına ulaşan merkez ekibini tebrik etti.

Merkezde organ nakli olan hastaları da ziyaret eden Rektör Hacımüftüoğlu, bu başarının arkasında özveriyle çalışan sağlık personelinin ve organ bağışı konusunda duyarlılık gösteren vatandaşların olduğunu belirtti. Ayrıca, organ bağışının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu bağış bilincinin artmasının daha fazla hayatın kurtulmasına olanak tanıyacağını ifade etti.

Hacımüftüoğlu: "Organ Nakli Merkezimiz, 1000. nakil operasyonunun ardından hizmet kalitesini daha da artırarak, ileri teknolojilerle donatılmış altyapısıyla Türkiye’nin sayılı organ nakli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Bu konuda merkezimize gereken desteği fazlasıyla sağlayacağız. Bölgeye ve ülkeye sağlık alanında değer katmaya devam eden hastanemiz ve merkezimiz ile birlikte bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.