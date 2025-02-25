Atatürk Üniversitesi, akademik iş birliklerini geliştirmek amacıyla önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesinden Veri Bilim Uzmanı Harun Elkıran, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu ziyaret ederek iki üniversite arasında akademik ve stratejik iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmede, her iki üniversitenin veri yönetim ofisleri arasındaki iş birliği imkanları ele alındı. Ayrıca, dünya çapındaki üniversite sıralamalarında daha üst sıralarda yer almak için izlenmesi gereken stratejiler ve uluslararası sıralama kuruluşlarının belirlediği kriterler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Akademik kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, ortak projeler geliştirme konusunda mutabakata varıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin köklü ve saygın bir üniversitesiyle akademik iş birliğini güçlendirmenin, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmanın büyük bir değer taşıdığını söyledi. Rektör Hacımüftüoğlu "Üniversite sıralamalarında başarıyı artırmanın yolu, nitelikli akademik çalışmalar ve güçlü veri yönetiminden geçiyor. Bu doğrultuda atılacak adımlar, Atatürk Üniversitesinin uluslararası alanda daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda, alana yönelik deneyimiyle çalışmalarımıza önemli katkılar sunan Harun Elkıran’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona eren görüşmede, gelecekte ortak projeler ve akademik iş birliklerinin artırılması konusunda mutabakata varıldı. Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasındaki bu yakın temasın, ilerleyen süreçte somut projelere dönüşerek Türk akademisine katkı sağlaması hedefleniyor.