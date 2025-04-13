Ataşehir’de İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında su borusu patladı. Metrelerde yukarı fışkıran su cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir Karslı Ahmet Caddesi üzerinde İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında su borusunu patladı. Patlayan su basıncın etkisiyle metrelerce yukarı fışkırdı. Ekipler fışkıran suyu durdurmak için uzun uğraşlar verse de bir süre su çevreye yayıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun basıncın etkisiyle metrelerce havaya fışkırdığı ve iş makinesi yardımı ile suyun fışkırmasının engellendiği görüldü.