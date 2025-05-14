Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ataşehir’de hayata geçirilen ’Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Toplantısı’na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün burada sadece bir farkındalık kampanyası tanıtmıyoruz. Bugün sosyal adalet için önemli bir adım atıyoruz. Engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirilen hizmet mekanlarına kırmızı bayrak verme, göndere kırmızı bayrak çekme projesini buradan başlatıyoruz" dedi.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan ’Kırmızı Bayrak’ projesi, Ataşehir’deki Esatpaşa Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde tanıtıldı. Tanıtım programına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili Zeydan Karalar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, özellikle engelli bireyler için erişilebilir ve güvenli alanların artırılmasına yönelik adımlar anlatıldı.

"Sadece bir farkındalık kampanyası tanıtmıyoruz, sosyal adalet için önemli bir adım atıyoruz"

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün burada sadece bir farkındalık kampanyası tanıtmıyoruz. Bugün sosyal adalet için önemli bir adım atıyoruz. Engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirilen hizmet mekanlarına kırmızı bayrak verme, göndere kırmızı bayrak çekme projesini buradan başlatıyoruz. Hakkını teslim etmek gerekir ki bu proje, bundan 10 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu tarafından hayata geçirilmiş, projelendirilmiş bir iş. İyi olanları, örnekleri almak, çoğaltmak, yaygınlaştırmak ve standartlaştırmakla ilgili bu dönem yeni bir anlayışımız var. Bu konuda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek’in, SODEM’in büyük emekleri var. İzmir’den bu iyi örnek alındı, standardize edildi, logo tasarımları yapıldı ve İstanbul Büyükşehir’le ve Ataşehir Belediyemizle birlikte bu mekanda artık ilk bayrağı çekme ve startı verme zamanı geldi" dedi.

"Bu bina, engelli dostu bir binadır"

Esatpaşa Mahallesi Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde engellilerin önüne mekansal bir engel olarak çıkmayacağını söyleyen Özel, "Ne olması gerekiyorsa engelli dostu bir binada, o bu binada var. Ve biz arkamda gördüğünüz bayrağı bu binaya çekerek engellilere, yakınlarına ve vatandaşlarımıza diyoruz ki; Bu bina engelli dostu bir binadır. Mekansal engeller, fikri engeller ve idari engeller bu binada kaldırılmıştır. Bunun için tabii ilk akla gelen soru; görme engelli bir vatandaşımız bu binaya yaklaştığında bu bayrağı nasıl görecek? Onunla ilgili de gerekli çalışmaları başlattılar. En kısa zamanda bu bayrağın bulunduğu yerde, bu bayrağı sembolize eden sesli bir uyarı duyulacak. Hatta ben bunun görme engellilerin kullandığı bir cep telefonu programı var. O programlarla uyumlu hale gelmesini, binaya yaklaşan görme engellinin cep telefonuna bir bildirim gitmesini, bir müziğin gitmesini, yakında böyle bir bina olduğunu ve o binanın kırmızı bayrak taşıdığının da mutlaka projelendirilmesi gerektiğini konuştuk. Bunu da en kısa zamanda takip edeceğiz ve hayata geçirilmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu bayrağı Ataşehir’de dalgalandırıyor olmak bizim için de büyük bir mutluluktur"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kırmızı Bayrak Projesi, halkçı belediyeciliğin anlamlı örneklerinden biridir. Bu proje yalnızca bir simge değil; aynı zamanda insanı önceleyen, vatandaşın yaşamını kolaylaştıran ve engelli dostlarımızın belediye binalarımıza ile kamu kurumlarına rahatça ulaşımını sağlayan çok önemli bir anlayışın ifadesidir. Bu anlamda, bu bayrağı Ataşehir’de dalgalandırıyor olmak bizim için de büyük bir mutluluktur. Çünkü bu bayrak; engelli vatandaşların eşit, erişilebilir ve güvenli bir hayat sürmesi için kamusal alanların sayısını artıracak, onların bu alanlara güvenle ulaşmasını ve hizmet almasını sağlayacaktır. Görme engelli bir yurttaşımız, bastonuyla bu binaya geldiğinde en iyi hizmeti alacağını bilecek. Tekerlekli sandalye kullanan bir çocuğumuz buraya geldiğinde, eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabileceğini bilecek. İşitme engelli bir komşumuz ise belediyedeki işini rahatça halledebileceğini bu binalara geldiğinde anlayacak" dedi

Ataşehir’de engelliliğin bir kader olmadığının altını çizen Başkan Adıgüzel, "Tam tersine, bununla mücadele edilmesi gereken toplumsal bir görev olduğuna inanıyoruz. Ataşehir bizim yuvamız. Ataşehir’deki her vatandaşımıza samimiyetle hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada da bir çocuğumuz kendini yalnız hissetmesin, bir annemiz yuvamızda gözünü kaçırmasın, herkes mutlu olsun diye çalışıyoruz" diye konuştu.