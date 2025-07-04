Samsun’un Atakum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı, vatandaşlar yetkililere çözüm çağrısında bulundu.
Dün akşamdan bu yana aralıklarla süren sağanak, Atakum ilçesini olumsuz etkiledi. İlçede metrekareye 68,3 mm yağış düşerken, Mimarsinan Mahallesi 165. Sokak’taki bahçe katlarını kanalizasyonun geri tepmesi sonucu su bastı. Bahçe katlarında yaşayan vatandaşlar, her yaz aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek kalıcı çözüm istedi.
"Raylı sistemden sonra bu sorunu yaşıyoruz"
Ev sahipleri, raylı sistem inşaatı sonrası yaşanan altyapı sorunlarına dikkat çekerek, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Vatandaşlar, "Her yaz evimizi su basıyor. Mağduriyetimiz giderilmiyor. Kalıcı bir çözüm bekliyoruz" dedi.
Olay yerine gelen SASKİ ekipleri, vidanjör ve pompalarla su tahliyesi gerçekleştirdi.