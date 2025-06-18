Samsun’un Atakum ilçesinde, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında hayvancılıkla uğraşan ailelere yem bitkisi desteği sağlanıyor. Karaoyumca Mahallesi’nde Atakum Belediyesi’ne ait arazide, bu yıl ilk kez fiğ ve yulaf karışık olarak ekildi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, 4,5 dönümlük alanda yem bitkisi, diğer 4,5 dönümlük alanda ise ata tohumu olan karakılçık buğdayı ekiliyor. Çalışmalar, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Fiğ ve yulafı ilk kez birlikte ekiyoruz. Diğer arazide karakılçık buğdayını yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Bu ata tohumunun bölgede yaygınlaşması için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kırsal Hizmetler Müdürü Eylem Oktay Aktaş ise karma yem üretiminin hayvancılığa katkı sağlayacağını belirterek, "Fiğ ve yulaf birlikte ekildiğinde hem protein hem karbonhidrat açısından zengin bir yem elde ediliyor" açıklamasında bulundu.

Belediyenin desteği çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Çiftçi Ercan Yılmaz, "Yaklaşık 20 dönümde fiğ ve yulaf karışımı ekmeyi düşünüyoruz. Verimi oldukça güzel" diye konuştu.

Başka bir üretici de "Yüksek yem maliyetine karşı bu destek çiftçiler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.