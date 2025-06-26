Samsun’un Atakum Belediyesi, Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Atafest Festivali için geri sayım başladı. 29 Haziran Pazar günü saat 12.00’de Çakırlar Korusu’nda başlayacak festivalde çocuklar için sihirbaz gösterilerinden bilim atölyelerine, DJ performansından halk oyunlarına kadar birçok etkinlik yer alacak.

Atafest, çocukların eğlenirken öğrenebileceği etkinlikleri bir araya getiriyor. Festival boyunca doğanın içinde kurulan sanat ve bilim atölyelerinde çocuklar hem yeteneklerini geliştirecek hem de yeni deneyimler kazanacak.

Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Atafest’i bu yıl da Çakırlar Korusu’nun eşsiz doğasında gerçekleştiriyoruz. Hayal dünyasını geliştiren aktivitelerle çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşatacağız. Tüm halkımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" denildi.

Festival, Atakum’da ailelerin ve çocukların birlikte vakit geçirebileceği renkli bir yaz etkinliği olmayı hedefliyor.