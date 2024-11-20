Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumları, Mezopotamya’nın verimli topraklarıyla yeniden buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ata tohumlarının yeniden yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere ulaştırılması için çalışmalarını sürdürürken, Adıyaman’ın Samsat Belediyesi de bölgede artık neredeyse kullanılmayan ata tohumlarını yeniden toprakla buluşturdu. Çiftçilere örnek olması için bu yıl 200 dönüme karakılçık siyah buğday, 5 dönüme ise yalın kavuzzus arpa ekildi. Atatürk Barajı sahil kenarına ekilen buğday ve arpa, Mezopotamya’nın verimli topraklarıyla yeniden buluştu. Samsat Belediyesi elde edeceği ürünü, gelecek yıl çiftçilere tohum olarak dağıtacak.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, “Büyük şehirlerde beyaz buğdaydan kaynaklı hastalıklar çıkmaya başladı. Şeker, kalp damar hastalıklarına kadar birçok rahatsızlıklar ortaya çıktı. Artık ata beslenme sistemine dönmemiz gerekmektedir. Bütün beslenme uzmanları da ata beslenmesini öneriyor. Bizler de bu tohumları araştırdık. Bölgemizde artık yok olmaya yüz tutmuş tohumları bulduk ve bugün burada toprakla buluşturuyoruz. Bu tohumlar hem çiftçimize katma değer olarak kazandıracak hem de sofralara sağlıklı ürünler vermenin mutluluğunu yaşatacak” diye konuştu.