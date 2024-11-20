Alanya Belediyesi ve Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) tarafından düzenlenen Alanya Zeybek Kursları uzun bir aradan sonra tekrar başladı. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda düzenlenen açılış programının ardından 100’ün üzerinde kursiyerin katılımıyla ilk ders gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi tarafından daha önce düzenlenen ancak bir süre sonra rafa kaldırılan ve Alanya’nın kültürel değerlerinin gelecek nesillere taşınmasında büyük rol oynayan Alanya Zeybek Kursları yeniden başladı. Hasbahçe, Çökertme, Hacıbekri, Kerimoğlu, Oba ve Harmandalı zeybeklerinin öğretileceği kursların açılış programı ve ilk dersi, Oba 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış programına, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Abdullah Akbaş, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyeleri, ALSAV Başkan Yardımcısı Hayri Yenialp, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura ile kursiyerler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Alanya’da zeybekle ilgili önemli emekleri olan ve bu konuda akademik çalışmalara imza atan Fahri Yiğit yaptı. Yıllardır Alanya zeybeklerini derlediklerini ve çok emek sarf ettiklerini belirten Yiğit, "Zeybeklerimize sahip çıkalım" diye konuşarak, bu kursların tekrar başlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. ALSAV Başkan Yardımcısı Hayri Yenialp ise bu kültürel mirasın korunması için kursların başlatılmasını sağlayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcıları ve tüm personellere teşekkür etti.

"Alanya’yı yeniden kimliklendirmek gibi bir derdin içindeyiz"

Kursiyerlere seslenen Belediye Başkan Danışmanı ve Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu, “Seçim için yola çıktığımızda Alanya’ya, kente ait olanı kentliye vereceğiz demiştik. Biz Alanya’yı yeniden kimliklendirmek gibi bir derdin içindeyiz. Gerçekten bu kentin tarihi ve kültürel mirasını ayağa kaldırmak, kentliyi bununla buluşturmak gibi bir derdimiz var. Bu konuda da Alanya’nın belediyeye ait bütün mekanlarını spor, sanat ve kültür amaçlı dönüştürmek ve herkesin kullanımına açmak istiyoruz. Burada zeybek olur mu denildiğinde ‘tam da burada olur’ dedim. Bu kentin kültür mirasında zeybek varsa bunu öğretmek, buna alan açmak bizim öncelikli görevimiz olmalı. Bu konuda çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belki de binlerce Alanyalıların birlikte zeybek oynadığı günleri hayal ediyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

"Zeybek hayat karşı bir duruş şeklidir"

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise konuşmasında, “Uzunca bir aradan sonra açılan ilk kursumuza o kadar çok talep oldu ki, bunu tekrar açmak bize çok yakışırdı diye düşündüm. Biz bu oyunları ilk oynamaya Damlataş bölgesinde bulunan itfaiye müdürünün odasında bir akordeon ve bir davulla başladık. Zeybek tarihi değeri olan ve kökenleri Orta Asya’ya kadar uzanan bir kültürdür. Düşmana görünmemek için göze toprak atmaya kadar değişik detaylarla dolu bir yaşam biçimi ve hayata karşı bir duruş şeklidir. Bizim açımızdan da önümüzdeki döneme taşımamız gereken bir kültürdür. Etrafımızda çok isteyen oldu ancak daha fazla kayıt alamadık. Zeybek kursumuz şimdi başladı ve ara tatile kadar devam edecek. Ondan sonra bahar döneminde ikinci bir kurs daha açılacak. Katılamayan arkadaşlar için böyle bir fırsat var. Sizler de burada oynadığınız oyunları düğünlerde lütfen oynayın. Bu kültür bu şekilde yayılır ve yaygınlaşır” ifadelerini kullandı.

İlk ders gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından Alanya Zeybek Ekibi kursiyerlere, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’ın katılımıyla bir zeybek gösterisi gerçekleştirdi. Ardından Eğitmen Ali Rıza Yıldız eşliğinde ilk ders yapıldı. Oldukça eğlenceli ve heyecanlı geçen derste Harmandalı Zeybeği’nin ilk kısmı kursiyerlere öğretildi. Kurslar haftada iki gün şeklinde 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda devam edecek.