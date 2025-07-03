Niğde’nin Gümüşler beldesinde yaşayan Hatice Karapınar, babaannesinden miras kalan ot süpürgesi geleneğini yaşatıyor.

Doğayla iç içe yaşayan Karapınar, el emeğiyle hazırladığı süpürgeleri komşularına hediye ederek geleneksel bir zanaatı yaşatıyor. Çocukluk yıllarında babaannesinin yanında dağlara, yaylalara çıkarak ot topladığını ve süpürge yapımını ondan öğrendiğini söyleyen Karapınar, "Rahmetli babaannem yaylalardan çalıları toplar, süpürge yapar satardı. Ben de onunla giderdim, ondan öğrendim. Şimdi ben de doğadaki her şeyi değerlendiriyorum" dedi.

Köy hayatının doğayla uyum içinde yaşamayı gerektirdiğini belirten Karapınar, hazır ürünler yerine doğadan malzemeler kullandığını dile getirerek, "Ben kullandığım her şeyi satın almıyorum, doğal yapıyorum. Dağlara, yaylalara gidiyorum, kekik topluyorum, çay topluyorum. Satın almıyorum. Köyde yaşıyoruz sonuçta" ifadelerini kullandı

El emeğiyle hazırladığı süpürgeleri komşularına hediye eden Hatice Karapınar, bir yandan da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir zanaatı yaşatarak örnek oluyor.