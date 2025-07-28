Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde görev yapan muhtarlar, ilçe sakinlerine daha etkin hizmet sunabilmek adına ‘Tebligat Yazma Eğitimi’ne katıldı.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) düzenlenen eğitime Muratpaşa’da görev yapan 40 muhtar katıldı. Muhtarların görevlerini daha etkili şekilde yerine getirmelerini sağlamak ve kamu hizmetlerinin hızlı, düzenli işlemesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimde, tebligat yazım kuralları, elektronik tebligat sistemi, teslim süreci ve tebligatta dikkat edilmesi gereken hukuki prosedürler ele alındı. Eğitim ile muhtarlar, itiraz ve mahkeme sürelerini kolaylıkla takip ederek işlem sürecinin hızlanmasında etkin rol oynayacak ve kamu kurumlarıyla daha hızlı ve etkin iletişim kurabilecek.