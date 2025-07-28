Van’da yaz Kur’an kurslarına katılan öğrenciler, inanç turizmi açısından önemli yapılardan biri olan ve Mimar Sinan’ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi’ni ziyaret ederek caminin manevi atmosferini teneffüs ediyor.

Eski Van şehrinde yer alan ve 1567 yılında yaptırılan Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan cami, yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Van İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen yaz Kur’an kursları kapsamında öğrenciler, hem dini eğitim alıyor hem de tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı buluyor.

Bu kapsamda düzenlenen gezilerle öğrenciler, Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan Hüsrev Paşa Camii’nin tarihi ve mimari özellikleri hakkında bilgilendiriliyor. Camii imam hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu tarafından yapılan rehberlik eşliğinde külliyeyi gezen öğrenciler, manevi atmosferi hissederek önemli bir tecrübe yaşıyor.

Konuya ilişkin konuşan Camii imam hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu, yapının hem mimari hem de manevi açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Camiyi "Van’ın kalbi" olarak nitelendiren Koyuncu, "Camimiz 1567 tarihinde, dönemin ünlü mimarı Mimar Sinan tarafından inşa edilen bir cami ve külliyedir. Şehrimizin en fazla ziyaret edilen tarihi yapılarından biri konumundadır. Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar, gençlik merkezlerinden gelen gençler ve üniversite öğrencileri burayı düzenli olarak ziyaret ediyor. Aynı zamanda bu mekânda sabah ve öğleden sonra öğrencilerimize ders veriyoruz. Cami, hem tarihi hem de takva üzerine kurulmuş bir yapı olması nedeniyle özel bir yere sahiptir" dedi.