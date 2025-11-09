Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümü, Aziziye Tabyalarındaki tarihi kahramanlık mücadelesinin 148’nci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan, bayrak ve millet sevgisini tazeleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna liderlik ettiğini ifade eden başkan Turan, mesajında şu ifadeler eyer verdi: ’’Milli Mücadele’nin büyük önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87’nci yıldönümünde saygı ile anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihin tanıklık ettiği üstün kabiliyetleri ve eşsiz liderliğiyle milletimizin içinde bulunduğu karanlıkları aydınlığa çevirdi. Hürriyet aşkının ölümsüzlüğüne, milli varlık ve birliğimizin bekasına inandı. Yüreklerdeki vatan, bayrak ve millet sevgisini tazeleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna liderlik etti.

Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma vizyonunu, ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak, her nesile daha aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. ’Türkiye Yüzyılı Vizyonu’ ile Bugün Türkiye, altyapıdan sanayiye, tarımdan eğitime her alanda kalkınmış bir ülke olarak yükselmeye devam ediyor. Bu yolda attığımız her adım, Atatürk’ün emanetine sahip çıkarak "muasır medeniyetler seviyesine ulaşma" idealine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu anlamlı günde, milletimizin ve Cumhuriyet’in her zaman gücünü ve direncini koruyacağına olan inancımızı yineliyoruz.

Bizler biliyoruz ki; 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil; ’Türkiye Yüzyıl’ında, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip büyüterek, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. Milletimizin İstiklal Mücadelesinde, liderliği ve askeri dehasıyla sadece Türk Milletinin değil, dünyanın milletlerinin gönlünde taht kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman bir asker ve büyük devlet adamı olarak "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyerek yolumuzu ve yönümüzü aydınlattı.

"Ya İstiklal Ya Ölüm" emriyle kahraman bir millette istikamet gösteren ve Cumhuriyetimizin banisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milletimizin gönlündeki müstesna yerini her zaman koruyacaktır. İnanıyorum ki, Atatürk’ün "Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği Cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır" sözleri ışığında gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve yüceltmek için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.’’

’Nene Hatun’ , ’Kara Fatma’ kadın kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz’

Başkan Yavuz Selim Turan, Aziziye Tabyalarındaki tarihi kahramanlık mücadelesinin 148’nci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada ise, her türlü vahşete karşı birlik beraberlik içerisinde Erzurumlu kahraman şehitlerin mücadelesinin unutulmayacağını belirtti.

Turan, ‘’İnsanlık dışı vahşet ve katliamlara karşı, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla canını siper eden bir ecdadın torunlarıyız. İnsanlık dışı her türlü vahşet ve zulümlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde amansız mücadele veren Erzurum, yine insanlık tarihinin örnek aldığı bir zafere imza atmıştır. O dönemde bu zulüm işkencelere bu kara günlerin en derin izlerini taşımaktadır. Aziziye şahlanışı ile Nene Hatun, Kara Fatma gibi kadın kahramanları da bağrından çıkaran Erzurum, bu kutsal destan ile üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprakları vatan yapmışlardır. Aziziye Tabyaları’ndaki savunma destanının 148’nci yıl dönümü münasebetiyle Erzurum’un ve ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamaması, ezelden ebede hür kalması temennisiyle aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.’’ dedi.