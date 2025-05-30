Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi, ‘Milli Kalkınmanın Güçlü Buluşmaları’ toplantıları kapsamında, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu’nu ağırladı.BURSA (İGFA) - ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, sanayi ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeler, yatırım ve teşvik politikaları ile Ar-Ge destekleri gibi konular masaya yatırılırken, KOBİ'lere yönelik modern üretim alanlarının önemi vurgulandı.

"KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Toplantının açılışında konuşan ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, derneğin temel misyonunun üyelerinin ve Bursa sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik somut çözümler üretmek olduğunu belirtti. Yıldız, "ASKON olarak, üyelerimizin ve sanayicilerimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, düzenli olarak bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek, güncel yatırım ve teşvik politikaları, Ar-Ge destekleri ve teknolojik gelişmeler hakkında üyelerimize ve ilgili paydaşlara bilgi aktarımında bulunmayı hedefliyoruz. Bizim için önemli olan, kentimizin üretim ve sanayi potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkaracak adımların atılmasına öncülük etmek ve bu yönde aktif rol oynamaktır." dedi.

"MODERN ÜRETİM ALANLARIYLA YÜKSEK İSTİHDAM VE İHRACAT HEDEFLİYORUZ"

Bursa sanayisinin ve girişimciliğinin gücüne de dikkat çeken Yıldız, kentin en önemli gündem maddelerinden birinin KOBİ'lere yönelik mekansal planlama yetersizliği olduğunu belirtti. Yıldız, "Ar-Ge, inovasyon ve modern üretim anlayışıyla faaliyet gösteren firmalarımız, maalesef şehir içindeki sıkışık ve sanayiye uygun olmayan alanlarda üretim yapmaya çalışıyor. Bu durum, yalnızca verimliliklerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda firmalarımızın Avrupa ve ABD'deki güçlü rakipleriyle küresel ölçekte eşit şartlarda rekabet etmesinin önüne geçiyor.” dedi. Bu kritik sorunun çözüm yolunu işaret eden Yıldız, KOBİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projelerine sahip çıkmanın ve özellikle modern üretim alanlarını hayata geçirmenin Bursa için stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, "Yatırım ihtiyacı duyan üyelerimize ve firmalarımıza KOBİ OSB'ler gibi düzenli ve planlı yeni yatırım alanları sunulması, hem daha yüksek istihdam sağlamamıza hem de Bursa'nın ihracat potansiyelini çok daha üst seviyelere taşımamıza olanak tanıyacaktır. Bu stratejik adım, aynı zamanda kentimizin modern şehircilik anlayışıyla planlı sanayileşme anlamında da büyük bir atılım yapmasına vesile olacaktır." dedi.

"SANAYİ VE TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİYLE GELECEĞE YÖN VERECEĞİZ"

Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu ise sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan fikir alışverişlerine büyük kıymet verdiklerini vurguladı. Bakoğlu, “Üretim ve imalat kalkınmamızdaki temel taşlardır. Gelişen bilgi ekonomisi, çevre ve sürdürülebilirlik politikaları sanayi yapımızda köklü dönüşümler gerektiriyor. Rekabet gücümüzü artırmak, yenilikçi teknolojilere yatırım yapmak ve yapay zeka gibi unsurları iş süreçlerimize entegre etmek, günümüz şartlarında kaçınılmaz hale geldi. Ülkemizin bu hızlı gelişim ve dönüşüm sürecine ekonomik ve teknolojik açıdan uyum yeteneği kurumlar arası iş birliklerinin artmasıyla sağlanabilir.” ifadelerini kullandı.