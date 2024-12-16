Çankırı Valiliği, bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında yer alan okulların 1 gün tatil edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Çankırı Valiliği, medyada yer alan okulların 1 gün tatil edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 16 Aralık 2024 tarihinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği açıklaması yayınlanmaktadır. Bu belge gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar yalnızca cankiri.gov.tr ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Bu tür asılsız bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.