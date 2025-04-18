Kayseri Üniversitesi; toplum sağlığını yakından ilgilendiren bir konuda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. ’Aşılar Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey’ başlıklı konferans, 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 19.45’te Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

Konferans, toplumda sıkça tartışılan ve merak edilen aşı konusunu bilimsel veriler ışığında ele almayı amaçlıyor. Alanında uzman isimler; hem çocuklar hem de yetişkinler için aşılama konusundaki doğru bilinen yanlışları ve güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaşacak. Konferansa; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Turkovac Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Erciyes Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kardaş konuşmacı olarak katılacak. Programın moderatörlüğünü ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. İsa Üzüm üstlenecek.

Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Aile Platformu, Sağlık ve Medeniyet Derneği ile Hekimhane Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte; aşıların tarihçesinden etkilerine, çocukluk çağı aşılarından pandemide geliştirilen aşılara kadar pek çok başlık ele alınacak.

Katılımın ücretsiz olduğu bu önemli etkinlikte, hem bireylerin hem de ailelerin aşılarla ilgili bilinçlenmesi hedefleniyor.