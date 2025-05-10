Halk ozanı Aşık Maksut Feryadi, bu akşam saat 19.30’da Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.

Darıca Belediyesi, aşıklık geleneğini yaşatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla düzenleyeceği etkinlikte, Aşık Maksut Feryadi’yi ağırlayacak. Aşık Maksut Feryadi, bugün saat 19.30’da Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak. Etkinlik, Darıca Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, aşıklık geleneğini yaşatmak istediklerini ve bu tür organizasyonların kültürel bağları güçlendirdiğini belirterek, "Kültürümüzün özü olan aşıklık geleneğini yaşatmak ve genç nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı geceye davet ediyoruz" dedi.