Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ASDEP kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel, statü farkının giderilmesini yönündeki sorun ve çözüm raporlarını Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal’a sundu.

ASDEP 4/D çalışanlar temsilcisi Abdurrahman Akyol, Sağlık-Sen Şube Başkanı Anmal’i ziyaret ederek Şırnak Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğündeki saha çalışmaları aile ve sosyal destek personelince hazırlanan sorun ve çözüm önerilerinden oluşan raporu sundu. Anmal, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimlerinden oluştuğunu ifade ederek, ASDEP personeli arasındaki statü farkının giderilmesi yönünde gerekli adımların atılmasını beklediklerini söyledi. Sorun ve çözüm önerilerinden oluşan raporu teslim alan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal ise kamuda farklı iş ve istihdamlar ile farklı ücretlerle çalışanlar arasında ciddi rahatsızlıklar olduğunu ifade ederek kamu personel rejimi ile ilgili Memur-Sen genel merkezi tarafından yapılan çalışmalara dikkat çekti. Son zamanlarda Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan yönetimindeki genel merkez yöneticilerinin Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde bir çok sorunun çözülmesine öncülük edildiğini, ilgili bakan ve çalışma ekibinin çözümlere duyarlılığı ve yakın ilgileri ile sorunların bir bir çözüldüğünü ifade eden Anmal, "Sağlık-Sen genel merkezimizin sorunlara karşı kararlı ve yorulmaz çalışmaları ile bunların çözüldüğünü büyük bir mutlulukla takip ediyoruz. ASDEP çalışanların hazırladıkları raporu kamu çalışanların çözüm merkezi Sağlık-Sen genel merkezimize ulaştıracağız, umut ediyoruz ki genel başkanımız öncülüğünde daha önce bir şok çözülmez denilen sorunlara çözümüne vesile olduğu gibi bu arkadaşlarımızın sorunları da masaya serip gerekli çalışmaların ardında çözüme kavuşacaktır" şeklinde konuştu.