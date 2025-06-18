Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentte uzun süredir ihtiyaç duyulan altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla yaklaşık 500 milyon TL bütçeyle yeni bir kanalizasyon şebekesi yatırımını başlattı.

ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antalya il merkezindeki 5 ilçede 28 mahalleyi kapsayan projede, çapları 200 mm ile 600 mm arasında değişen toplam 80 kilometrelik kanalizasyon hattı döşüyor. Çalışmalar, 6 ekip tarafından Aydoğmuş, Altınova Orta ve Demirel Mahallelerinde yoğun şekilde devam ediyor.

Sorunlu günler geride kalıyor

Mahalle sakini Musa Öztürk, "Hızla gelişen ve yeni yerleşimlerin yoğun olduğu bir mahallede yaşıyoruz. Bu büyümeye uygun, modern altyapı artık kaçınılmazdı. Bu yatırımla çevreci ve çağdaş bir kimliğe kavuşacağız. Sorunlu günler geride kalıyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi.