Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğine uyum kapsamında içme suyu kayıplarının kontrolü, su verimliliğinin artırılması ve gelir getirmeyen suyun azaltılmasına yönelik "Büyükşehir Belediyeleri Proje Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı. ASAT Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya, 26 Büyükşehir Belediyesi katıldı. Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteklediği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Malta Su ve Enerji Ajansı iş birliğiyle yürütülen "İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Kentsel Su Temin Sistemlerinde Verimliliğin ve Güvenilirliğin Geliştirilmesi" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, açılış paneliyle başladı.

Üç gün süren programda paneller ve teknik geziler yer aldı

Çalıştayın açılış programına ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Manuel Sapiano, bakanlık temsilcileri, akademisyenler ve 26 büyükşehir belediyesinin su ve atıksu idaresi yöneticileri katıldı. Üç gün süren etkinlik boyunca su kayıplarının azaltılması, gelir getirmeyen suyun kontrol altına alınması, kentsel su temin sistemlerinde verimlilik ve güvenilirliğin artırılması konuları ele alındı. SCADA, DMA, aktif sızıntı kontrolü uygulamaları, abone sayaç yönetimi ve pilot bölge uygulamaları gibi teknik konular da çalıştayda sunumlarla değerlendirildi.

"Önemli olan mevcut suyu korumak"

Çalıştayın açılışında konuşan ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, "Büyükşehir belediyelerimizin sorumluluk alanları hızla büyüyor. Yeni yerleşim alanlarıyla birlikte altyapı yükümüz de artıyor. Ancak ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın, elimizdeki veriler ülkemizde yüzde 40-50 oranında su kaybı yaşandığını gösteriyor. Yeni kaynaklar bulmak yerine mevcut kaynaklarımızı korumaya ve tasarruf sağlamaya odaklanmalıyız" dedi.

"Somut ve pratik çözümler sunuyoruz"

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen ise su kaynaklarının korunması konusunda üniversite olarak bilimsel destek sunduklarını belirterek, "Bu çalıştaylar hem akademik hem de uygulayıcılar açısından büyük önem taşıyor. İçme suyunun verimli kullanımı ve maliyetlerinin düşürülmesi açısından kritik konuları tartışıyoruz" diye konuştu.

"İstanbul ve Antalya öncü konumda"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanı İsmail Aydın da çalıştayda yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğine bağlı olarak suyun verimli kullanımı konusunda önemli adımlar attık. Bakanlığımızın 2014 yılında yayınladığı genelge ile 2028 yılına kadar su kayıplarının yüzde 25 seviyelerine düşürülmesi hedefleniyor. Bu süreçte İstanbul ve Antalya belediyeleri olarak öncü konumdayız" dedi.

"Tecrübelerimizi paylaşmak büyük katkı sağlıyor"

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi SCADA Şube Müdürü Berkay Yazan da çalıştayın bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Fiziki su kayıpları ve kaçaklarla mücadelenin kritik olduğu bu dönemde, kurumlar arası etkileşim çok değerli. Antalya’daki örnek çalışmaları Tekirdağ’a da taşıyacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.