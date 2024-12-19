Artvin’de tünel girişinde heyelan meydana geldi. Dev kayaların karayoluna düştüğü heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Yusufeli karayolu 10. kilometresinde bulunan Deriner 3 tüneli girişinde saat 21.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar tünel girişine düştü. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları, tünel girişini kapatarak yolun çift yönlü olarak trafiğe kapanmasına neden oldu. Bölgeye ekipler sevk edilirken, heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, yolu temizlemek ve ulaşımı tekrar sağlamak için çalışma başlattı.