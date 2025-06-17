Artvin’de düzenlenen P2 Yamaç Paraşütü Temel Eğitimi başarıyla tamamlandı. Eğitime katılan 10 kursiyer, gerekli şartları yerine getirerek P2 seviyesinde yamaç paraşütü pilot lisansı almaya hak kazandı.

Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımlı Artvin-Ardahan sınırında gerçekleştirilen P2 Yamaç Paraşütü Temel Eğitimi’nde kursiyerler, 24 saatlik teorik eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olmaları halinde sahaya çıkarıldı. Yer çalışmasıyla devam eden süreçte, 8 saatlik uygulamalı eğitim sonunda 60 ile 350 metre yükseklikler arasında 7 sorti uçuş gerçekleştirildi.

Kursta ilk kez kanat açarak gökyüzünde süzülmenin heyecanını yaşayan kursiyerlerden biri olan 62 yaşındaki Seyfi Yazıcıoğlu, ilk solo uçuşunu gerçekleştirdi. Yazıcıoğlu’nun performansı eğitmenlerden tam not aldı.

"Uçuşlar için ideal koşullar sağlanmalı"

Türk Hava Kurumu (THK) Yamaç Paraşütü Eğitmeni Serkan Sarıkaya, P2 eğitim süreci hakkında bilgiler vererek, "Yamaç paraşütü başlangıç seviyesi P2 dediğimiz bir eğitim safhasındayız şu anda. Yaklaşık 10 kursiyerimiz var. Yaklaşık 2 bin 200 metre rakım civarında bir bölgede bulunuyoruz. 24 saatlik teorik eğitimin ardından sınav yapıyoruz. Sonrasında ise 8 saatlik yer çalışması ve ardından 7 sorti uçuş gerçekleştiriyoruz. Başarılı olanlar P2 lisansı sahibi oluyor" dedi.

Yamaç paraşütü eğitmeni Şenol Üstünel ise hava koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Yaklaşık 12 yıldır yamaç paraşütüyle ilgileniyorum. Son birkaç saattir uygun rüzgar varken, havanın ısınmasıyla birlikte arka rüzgar başladı. Bu koşullarda uçuş yapılmaz. O yüzden ara verdik, havanın düzelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden 62 yaşındaki Seyfi Yazıcıoğlu, yıllardır hayalini kurduğu sporu yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Uzun zamandır bu spora ilgi duyuyordum. Böyle bir çalışma olduğunu duyunca başvurdum. 6 gündür eğitim alıyoruz. İlk kez uçtum, çok keyif aldım. Devam etmeyi düşünüyorum" açıklamasını yaptı

Bir diğer kursiyer 43 yaşındaki Tolga Şatır da Artvin’de yamaç paraşütü eğitimi almanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu aktardı. Şatır, "Yamaç paraşütünü ilk kez Kemalpaşa’da tandem olarak deneyimledim. Bu sporun Artvin’de eğitimi açılınca hemen katıldım. Bugün 7 sorti yaptım. Artvin’in doğası bu spor için çok uygun. İleride kendi paraşütümü alarak Şavşat, Ardanuç, Kemalpaşa, Yusufeli gibi bölgelerde uçmayı hedefliyorum" diye konuştu.