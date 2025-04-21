Artvin’de arazi şartlarının elverişsizliğinden farklı mimari projeleri de beraberinde getiriyor. Altından yol geçen bu yeni cami ise bu projelere en ilginç örneklerden birisi.

Artvin Merkez Çamlık Mahallesi’nde yer alan ve halk arasında "Ayaklı Cami" olarak bilinen Merkez Yeni Cami, sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor. 1973 yılında inşa edilen cami, arazi şartları nedeniyle üç kolon üzerine kuruldu. Mahalle yolunun kapanmaması amacıyla kolonlardan biri yol kenarına dikilince, yapı halk arasında "Ayaklı Cami" olarak anılmaya başlandı.

Yaklaşık 150 metrekarelik 3 gen araziye kurulmak istenen cami, yetersiz olacağı düşünüldüğü için mimari bir düzenlemeye gidildi. Hazırlanan projeyle birlikte caminin kullanılabilir alanı 300 metrekareye çıkarıldı. Üç kattan oluşan yapının ilk iki katı cami lojmanı olarak hizmet veriyor. Merkez Yeni Cami, yaklaşık 500 kişilik cemaat kapasitesine sahip.

Bölge halkı caminin mimarisine alışık olsa da, kente dışardan gelen vatandaşlar yapıyı gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Caminin en büyük risklerinden biri ise, altından geçen rampa yolda meydana gelebilecek kazalarda taşıyıcı kolona zarar gelme ihtimali. Bu durum, cami cemaatini tedirgin ediyor.

Cami İmamı Özdemir Demirci, yaptığı açıklamada "Cami bölge ayaklı cami olarak biliniyor. Bunun sebebi de Artvin barajlar, duvarlar, virajlar şehri. Arazi yapısından kaynaklı camimizin arka beden ve öndeki direk üzerine kurulmuş bir cami. Belki de Türkiye ‘de eşi benzeri olmayan bir cami. Arsa üzerine yapılsaydı bu cami 120 yada 130 metre karelik bir cami olacaktı. Şuan ise 300 metrekare üzerine hizmet vermiş durumda" ifadelerini kullandı.