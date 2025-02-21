Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten alınan bilgilere göre, özellikle yüksek kesimlerdeki köy yolları olumsuz hava şartlarından dolayı kapanırken, Ardanuç ilçesinde 12, Arhavi ilçesinde 16, Kemalpaşa ilçesinde 12 ve Şavşat ilçesinde 29 köy yolunu tekrar ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.