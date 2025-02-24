Artvin Defterdarı Ali Aslankaya, “36. Vergi Haftası” dolayısıyla Artvin Valisi Turan Ergün’ü ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ergün, vergi ödemenin vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, verginin devletin en büyük gelir kaynaklarından biri olduğunu ve kalkınmanın temelini oluşturduğunu söyledi.

Ergün, ayrıca, konukları ile tüm kurum çalışanlarının haftalarını kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.

Artvin Defterdarı Ali Aslankaya ise “Vergi Haftası'nın” bu yıl 24 Şubat-2 Mart arasında tüm yurtta olduğu gibi “Vergi Güvendir" sloganıyla Artvin'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Aslankaya verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığı söyledi.

Ziyarette, Vergi Dairesi Müdürü Haydar Aydın, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Osman Gümüşoğlu, Gelir Müdür Vekili Anıl Lokumcu, Personel Müdür Vekili Tancu Bilgin, Muhasebe Müdür Vekili Kazım Öztürk ile Muhakemet Müdür Vekili Burak Özmen de hazır bulundu.