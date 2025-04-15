Artvin'de “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı yapıldıBayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Ergün, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, tüm kurumların katılımıyla etkili bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Toplantıda, ayrıca ilgili kurum yetkililerince uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ve alınacak tedbirlerin görüşülmesiyle toplantı sona erdi.