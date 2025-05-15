Türkiye’de otomotiv geri dönüşüm sektörünün lider firmalarından ART Group, "Sürdürülebilir Yarınlar İçin Kolektif Vizyon" temasıyla gerçekleştirilen II. Uludağ Çevre Forumu’na ana sponsor olarak katılarak sürdürülebilirlik vizyonunu vurguladı.

Sıfır atık ve sürdürülebilir gelecek vizyonuyla atıkları değerli kaynaklara dönüştüren ART Group, Bursa Business School ev sahipliğinde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve çevre politikaları üzerine gerçekleştirilen II. Uludağ Çevre Forumu’na ana sponsor olarak katıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Forum’un açılış töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç’ın konuşmalarıyla gerçekleşti.

"Ülkemizin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Destek Olmak İçin Kararlılıkla Çalışıyoruz"

II. Uludağ Çevre Forumu ile ilgili değerlendirmelerini sunan ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, "Forumumuzda, sürdürülebilir finansman çözümlerinden yeşil dönüşüm ve rekabetçiliğe, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik vizyonundan depozito yönetim sistemine kadar pek çok başlıkta kıymetli paylaşımlar gerçekleştirdik. Kamu, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu Forum, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda ortak aklın inşa edilmesi açısından son derece değerli bir platform. ART Group olarak bizler de, sadece bugünün değil, geleceğin çevre vizyonunu da şekillendirecek niteliğe sahip bu kıymetli organizasyonun ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Sıfır atık ve sürdürülebilir gelecek vizyonumuzla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu doğrultuda atılacak adımların destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Forum ile ilgili teşekkürlerini de sunan Dursun, "II. Uludağ Çevre Forumu’na katılarak bizleri onurlandıran ve desteklerini sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Forumumuzun öncüsü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İbrahim Burkay başta olmak üzere, farklı sektör ve kurumları sürdürülebilirlik ekseninde toplayan bu önemli organizasyonda emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Forumumuzun, çevresel farkındalığın artmasına, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesine ve sektörler arası iş birliklerinin güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"2030’da Ülkemizi Temsil Eden Küresel Bir Marka Olmayı Hedefliyoruz"

ART Group’un büyüme stratejilerine de değinen Gökhan Dursun, "Mevcut durumda, 24 farklı otomotiv markasına hizmet sağlıyor, Türkiye’de araç parkının yüzde 65’inin atık yönetimini gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında sadece 9 çalışanla ve 500 bin dolarlık bir yatırımla yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 50 kişilik bir ekip ve 5 milyon doları aşan bir yatırım hacmine sahibiz. Azim, kararlılık ve net hedefler ile bu başarıya ulaştık. Çevreye duyduğumuz saygı ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla, her gün daha fazla noktaya erişiyor, sürdürülebilir kalkınmaya olan katkımızı artırıyoruz. 2030 yılına kadar ise, Türkiye genelinde en az 6 tesis kurmayı, 250 kişiye istihdam sağlamayı, araç filomuzu bu hedefler doğrultusunda genişletmeyi ve Avrupa ve Amerika’da tesisler kurarak yatırımlarımızı artırmayı planlıyor, ülkemizi temsil eden küresel bir marka olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin Karbon Nötr Hedeflerine Ulaşabilmesi İçin Somut Adımlar Atılmalı"

Forumun ikinci gününde düzenlenen "Otomotiv Sektörünün Sürdürülebilirlik Vizyonu ve Döngüsel Ekonomi" başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer alan Gökhan Dursun, ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili yönetmelikte eksikler olduğunun ve rekabeti olumsuz etkilediğinin altını çizerek, "Ömrünü tamamlamış araçlara ilişkin yönetmeliğin revize edilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Hem emisyon değerleri hem de güvenlik riskleri açısından ciddi bir tehdit oluşturan özellikle 20 yaş üzeri araçların trafikten çekilmesi gerekiyor. Türkiye’de otomobiller bir yatırım aracı olarak görüldüğü için bu araçların kaynak olarak kullanılarak dönüştürülmesi zorlaşmaktadır. Bu konuda hem teşviklere hem de toplumsal bilince ihtiyacımız var. Türkiye’nin karbon nötr hedeflerine ulaşabilmesi için bu konuda somut adımlar atılmalıdır" dedi.

İkinci el araç parçalarının satışına ve ana sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddenin sağlanması gerektiğine de dikkat çeken Dursun, "Araç güvenliğine etki eden ikinci el parçaları kullanmamalı, bu parçaların standartlara uygun bir biçimde imha edilerek geri dönüşüme katılmasını sağlamalıyız. Ana sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddeye ulaşması için geri dönüşüm ile ilgili kararları daha çabuk almalı, daha aktif politikalar oluşturmalı, hızlı bir şekilde aksiyon almalıyız. İhtiyaç duyulan geri dönüştürülmüş hammaddeyi ülkemizden karşılayabiliriz" şeklinde konuştu.