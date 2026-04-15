HATAY (İHA) - Hatay'ın Arsuz ilçesine inşa edilen sosyal hizmet merkezi binasında çalışmalar sürüyor. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da kamu binalarının inşa süreci hızla devam ediyor. Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi'nde ihya ve inşa süreciyle birlikte sosyal hizmet merkezi inşaatına başlanmıştı. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Eroğlu, incelemeleri sırasında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fırat Karlı'dan çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Proje kapsamında; çok amaçlı salon, genç etkinlik odası, tahsis merkezi, mülakat odası, yemekhane, aile ve çocuk ihtiyaç odaları, mescit ile bekleme ve sirkülasyon alanlarının yer alacağı belirtildi.

Merkezin; aile, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlerin daha etkin, erişilebilir ve nitelikli bir şekilde sunulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen incelemede binanın fiziksel altyapısı, planlanan birimler, hizmet süreçleri ve inşaatın mevcut ilerleme durumu detaylı şekilde değerlendirildi. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü, merkezin 2026 yılı içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiği ifade edildi.