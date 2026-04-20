Hatay'ın Arsuz ilçesinde başlayan limon hasadına katılan Kaymakam Fatih Eroğlu, üreticilerle bir araya geldi.

Kaymakam Eroğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz ve müdürlük personeli ile birlikte Samet Hamarat'a ait Avcılarsuyu Mahallesindeki Yediveren limon bahçesinde incelemelerde bulunarak hasada eşlik etti.

Arsuz ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar alanda Yediveren limon üretimi yapıldığını belirten yetkililer, iklim koşullarının normal seyretmesi halinde yıllık yaklaşık 200 bin ton rekolte beklendiğini ifade etti. İlçede Yediveren (Kütdiken) başta olmak üzere Enterdonat, Molla Ahmet ve Mayer çeşitleri yetiştirilirken, üretimin yaklaşık yüzde 85'ini Yediveren çeşidi oluşturuyor.

Kaymakam Eroğlu, limon üretiminin ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, üretimdeki artışın istihdam ve ihracata olumlu yansıdığını söyledi. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine dikkat çeken Eroğlu, emeği geçen tüm üreticilere ve çalışanlara teşekkür ederek bereketli bir hasat sezonu diledi.