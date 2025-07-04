Kocaeli’de yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu desteğinden yararlanan çiftçiler, 57 bin 500 dekar alana diktikleri arpaların hasadına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" meyvelerini vermeye başladı. 2 bin 477 çiftçiye yüzde 75 hibeli toplam bin 150 ton arpa tohumu desteği sağlayan proje çiftçilerin yüzünü güldürdü. Çiftçiler, biçerdöverlerle gerçekleştirilen arpa hasadından dönüm başına yaklaşık 450-500 kilogram verim elde ediyor. Rekoltenin geçen yıla oranla artması üreticileri sevindirdi. Bu proje ile bu sene Kocaeli’de yem bitkisi ekiminde 57 bin 500 dekar tarım arazisi desteklenmiş oldu.

"Bu seneki verim diğer seneki verimlere göre çok daha güzel"

Kandıra Bozburun Ramazanlar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Musa Ayaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği yüzde 75 hibeli arpa tohumu desteğinden yararlandığını belirterek, "Arpalarımızın hasadına başladık. Bu seneki verim diğer seneki verimlere göre çok daha güzel. Yağışlar zamanında döküldü. Daha önce mısır tohumu, gübre ve mazot desteklerinden de faydalandım. Tahir Büyükakın Başkanımızdan Allah razı olsun, her zaman yanımızda oldu. Çiftçiler olarak memnunuz" diye konuştu.

Derince Çavuşlu Mahallesi’nden Muhammer Karagöz, Büyükşehir’den aldıkları arpa tohumlarını ektiklerini ve şimdi hasadına başladıklarını ifade ederek, "Allah’a çok şükür, şu anda arpa hasadında verim yüksek. Daha önce de belediyemizin vermiş olduğu arpa ve mısır tohumu, gübre, mazot gibi desteklerinden faydalandık. Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.